Fenerbahçe ile anlaştı deniyordu! Başkan noktayı koydu... Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır'ın ismi Sarı-Lacivertliler ile tekrar anılmaya başlandı.

TAKAS İDDİASI...

Hatta tarafların Uğurcan için, İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair ciddi iddialar ortaya atılırken, Trabzonspor'dan konu ile alakalaı gece geç saatlerde resmi açıklama geldi.

"BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır iddiaları üzerine NOW Spor'a açıklamalar yaptı. "Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" diyen Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."