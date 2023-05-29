Fenerbahçe ile anlaştı mı? Dünya Kupası'nın yıldızı, merak edilen soruyu yanıtladı! Dominik Livakovic'ten flaş açıklama...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını ve lider Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekliyor. Şampiyonluk umutlarını NEF Stadyumu'nda oynanacak olan derbiye saklamak isteyen sarı - lacivertlilerin bir yandan da gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenilmişti.

LIVAKOVIC İDDİASI

Yabancı bir kaleciyle anlaşmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündeminde Dominik Livakovic'in yer aldığı öne sürülmüştü.

Başarılı file bekçisi, kulübü Dinamo Zagreb'in Gorica'yı 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞECEĞİZ"

İşte Livakovic'in sözleri;

"Benim için şampiyonluk yaşamak harika bir tecrübe gerçekten. Stadyumumuz her zaman olması gerektiği gibi tıklım tıklımdı. Dinamo Zagreb'de kalacak mıyım? Herkesin biraz sakin olması gerekiyor. Kulüp ile oturup konuşacağız. Henüz hiç kimseyle bir anlaşma yapmadım. Dinamo Zagreb'de olmaktan mutluyum. Önümüzdeki günlerde kulüp ile görüşeceğiz. Şimdilik önümüzdeki milli maça odaklandım."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hırvatistan Milli Takımı ile özellikle Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki kaleci, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 49 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.

