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Fenerbahçe ile Başakşehir, 28. randevuda

04.02.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında ligde oynanan 27 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti - Fenerbahçe, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 13 maçın 10'unu kazandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.

- Fenerbahçe, evinde üstün

Fenerbahçe, rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 13 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 9 gol kaydetti.

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