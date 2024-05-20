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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj devreye girdi! İşte iki takımın da şampiyonluk ihtimalleri...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 13:36
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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son hafta oynanacak maçlarla çözülecek. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmesiyle birlikte hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. İkili averajda Galatasaray'dan üstün olan sarı-lacivertliler, son hafta oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçını bekleyecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj devreye girdi! İşte iki takımın da şampiyonluk ihtimalleri...

Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyetinin ardından ikili averaj problemi ortadan kalktı ve tek çareleri Konyaspor'un galibiyetine kaldı.

İKİLİ AVERAJ DEVREDE

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Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray son hafta Konyaspor'u yenilip Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğu rakibine kaptıracak. İkili averajda üstün olan sarı-lacivertliler şampiyonluğunu ancak bu ihtimalle ilan edebilir.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

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Konyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'a 1 puan yetiyor. Küme düşmemeye oynayan Konyaspor'a da 1 puanın yetmesi Fenerbahçe'nin umutlarını tüketiyor.

KONYA'DA OYNANAN SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK

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Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçta galip gelememesi ise akıllarda soru işareti yaratıyor.

2021: Konyaspor 4-3 Galatasaray
2022: Konyaspor 2-0 Galatasaray
2023: Konyaspor 2-1 Galatasaray

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