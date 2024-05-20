Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj devreye girdi! İşte iki takımın da şampiyonluk ihtimalleri...

Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyetinin ardından ikili averaj problemi ortadan kalktı ve tek çareleri Konyaspor'un galibiyetine kaldı.

İKİLİ AVERAJ DEVREDE

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray son hafta Konyaspor'u yenilip Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğu rakibine kaptıracak. İkili averajda üstün olan sarı-lacivertliler şampiyonluğunu ancak bu ihtimalle ilan edebilir.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Konyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'a 1 puan yetiyor. Küme düşmemeye oynayan Konyaspor'a da 1 puanın yetmesi Fenerbahçe'nin umutlarını tüketiyor.

KONYA'DA OYNANAN SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçta galip gelememesi ise akıllarda soru işareti yaratıyor.

2021: Konyaspor 4-3 Galatasaray

2022: Konyaspor 2-0 Galatasaray

2023: Konyaspor 2-1 Galatasaray





