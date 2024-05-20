Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj devreye girdi! İşte iki takımın da şampiyonluk ihtimalleri...

Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyetinin ardından ikili averaj problemi ortadan kalktı ve tek çareleri Konyaspor'un galibiyetine kaldı.
Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray son hafta Konyaspor'u yenilip Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğu rakibine kaptıracak. İkili averajda üstün olan sarı-lacivertliler şampiyonluğunu ancak bu ihtimalle ilan edebilir.
Konyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'a 1 puan yetiyor. Küme düşmemeye oynayan Konyaspor'a da 1 puanın yetmesi Fenerbahçe'nin umutlarını tüketiyor.
Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçta galip gelememesi ise akıllarda soru işareti yaratıyor.
2021: Konyaspor 4-3 Galatasaray
2022: Konyaspor 2-0 Galatasaray
2023: Konyaspor 2-1 Galatasaray