Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında kavga! Galatasaray tesislerinde yangın çıktı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında büyük bir kavga çıktı. Yaşanan gerilim ardından sarı-kırmızılıların tesislerine atılan meşaleler sebebiyle yangın çıktı.

KONGRE ÜYELERİYLE BULUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluştu. Seçim çalışması için toplantı yapan Ali Koç'un sunum yaptığı esnada Galatasaraylı taraftarlar ile Fenerbahçeliler arasında sözlü atışmalar başladı.

LOGOYU SÖKÜP GETİRDİLER

Yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar seçim alanını terk edip Galatasaray tesislerine doğru gitti. Tesislerde bulunan Galatasaray logosunu söken sarı-lacivertli taraftarlar bu logoyu toplantının yapıldığı alana getirdi.

YANGIN ÇIKTI

Fenerbahçeli taraftarların logoyu söktükten sonra yaktıkları meşaleler tesislere doğru atıldı. Atılan meşalelerin etkisi artınca giriş kapısının hemen önünde yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve polisin gelmesiyle olay kapatıldı.





