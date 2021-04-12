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Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Boupendza savaşı!

12.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor. Ezeli rakipler Hatay’da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza’yı kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Boupendza savaşı!

Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.

Ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.

FENERBAHÇE ALMADIĞINA PİŞMAN

Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

ASLAN'IN ELİ BU KEZ ZAYIF DEĞİL!

İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda. Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı finansal fair play anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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