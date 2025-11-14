SPOR

Fenerbahçe ile ismi anılan Robert Lewandowski için flaş iddia! Almanlar resmen duyurdu...

Süper Lig devi Fenerbahçe ara transfer döneminde gözünü Barcelona’nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski’ye çevirirken, Alman medyasından Polonyalı golcü için flaş bir haber geldi. İşte Fenerbahçe’nin de gündeminde olan golcü oyuncunun kararı…

Burak Kavuncu
Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran’ın devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek adına İspanyol futbol devi Barcelona’dan golcü oyuncu Lewandowski’yi kadrosuna katmak istediği bilinirken, Alman medyasından yıldız oyuncunun geleceğine dair önemli bir haber geldi.

ALMANLAR DUYURDU!

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Yıldız futbolcu Ocak ayında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA BİR ARAYA GELİNDİ...

Fenerbahçe’de golcü arayışlarının başladığı bilinirken, gündeme gelen Lewandowski ile menajerler aracılığı ile bir araya gelindiği ve şartlarının sorulduğu iddia edilmişti. Polonyalı golcünün devre arası transfer döneminde transfer olması beklenmezken, sene sonu için vereceği karar merakla bekleniyor.

BU YAŞINA RAĞMEN HALA FORMDA…

Bu sene 37 yaşına basan yıldız oyuncu İspanya La Liga’da 12 maça çıkarken, attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncu yaşı ile ilgili yapılan eleştirilere attığı gollerle karşılık vererek nazire yaparcasına performans gösteriyor.

