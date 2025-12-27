SPOR

Beşiktaş Divan Kurulu'nda toplam borç açıklandı! Başkan Adalı sitem etti

Beşiktaş Divan Kurulu'nun olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Siyah-beyazlılar toplam borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda düzenleniyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI!

Denetleme kurulunun açıkladığı son verilere göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31.08.2025 itibariyle 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı.

10 TRANSFERİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DUYURULDU!

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 milyon euro olduğu açıklandı.

BAŞKAN'DAN SİTEM! NE YAPTIK DA BİZE BU TEPKİLERİ GÖSTERDİNİZ...''

Serdal Adalı: "Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var!

Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!

DİVAN KURULU BAŞKANI KONUŞTU

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ''Çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemi oldu. Bu dönemde bazı olumsuz şeyler de yaşandı. Bu saatten sonra bunları tabii tek tek dile getirmeyeceğiz. Ekibim ve ben ne bugün ne de yarın böyle bir yarışa girmeyeceğimizi baştan söyleyeyim. Bu yarışa girdiğimde beni en çok motive eden şey camiamızın son yıllardaki bölünmüşlüğü ve bu durumu düzeltmek için neler yapabileceğimizin düşüncesiydi. Kulüpte birçok görevde yer aldım ve bu işe soyunmam gerektiğini düşündüm.

O dönemlerde de Beşiktaş feda dönemindeydi ve bu dönemden çok da farklı bir durumda değildi. O günlerde kısa sürede sağladığımız kenetlenmeyle güzel sonuçlar peş peşe gelmişti ve gerekli altyapıyı sağlamıştık. Bu durumların en önemli paydası birlik ve beraberlikti. Bu beraberliğin tekrar gerçekleşmesi durumunda güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş’a katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.'' açıklamalarında bulundu.

