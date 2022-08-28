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Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda

28.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli takım, Konyaspor ile ligde yaptığı maçlarda 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı - Konya'da yapılan 21 müsabakanın 14'ünü Fenerbahçe, 5'ini ise yeşil-beyazlı ekip kazandı

İSTANBUL (AA) - Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.

- Konya'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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