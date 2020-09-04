Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki dava manşet oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edip ülkesine gitmişti.
Sarı-lacivcertli yönetimin sunduğu seçenekleri kabul etmeyen ve kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarını talep eden Kruse, konuyu FIFA'ya taşımıştı. Fenerbahçe Kulübü'ne 7.5 milyon Euro dava açarak Union Berlin'e transfer olan Kruse'ye karşı atak ise sarı-lacivertilerden geldi. Fenerbahçe Kulübü, ayrılık sürecinde yaşanan zararlarını gidermek için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Almanya'nın ünlü gazetesi Bild de taraftar arasında yaşananları bugünkü sayfasına taşıdı.
(DHA)
F.Bahçe'den ayrılıyor
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
G.Saray'da orta sahaya sürpriz isim
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi: Rusya maçı daha zor geçecek
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Trabzonspor'da koronavirüs şoku!
Beşiktaş forvet için o isme resmi teklif yaptı
Beşiktaş'tan flaş tazminat talebi!
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Anders Trondsen'den Sörloth itirafı
Koray Günter'in yeni takımı belli oldu
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum