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Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki dava manşet oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 04.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden ve Union Berlin'e geçen Max Kruse'nin sarı-lacivertlilerden istediği rakam başına dert oldu. Gerekli evrakları ve işlemleri tamamlayıp karşı atağa geçen Fenerbahçe, FIFA'ya bu konudaki mağduriyetini anlattı ve 18 milyonluk bir dava açtı. Yaşanan gelişmeler ise Almanya'nın en ünlü gazetesi Bild'e de konu oldu.

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki dava manşet oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edip ülkesine gitmişti.

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Sarı-lacivcertli yönetimin sunduğu seçenekleri kabul etmeyen ve kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarını talep eden Kruse, konuyu FIFA'ya taşımıştı. Fenerbahçe Kulübü'ne 7.5 milyon Euro dava açarak Union Berlin'e transfer olan Kruse'ye karşı atak ise sarı-lacivertilerden geldi. Fenerbahçe Kulübü, ayrılık sürecinde yaşanan zararlarını gidermek için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Almanya'nın ünlü gazetesi Bild de taraftar arasında yaşananları bugünkü sayfasına taşıdı.

(DHA)

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