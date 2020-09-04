Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki dava manşet oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edip ülkesine gitmişti.

Sarı-lacivcertli yönetimin sunduğu seçenekleri kabul etmeyen ve kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarını talep eden Kruse, konuyu FIFA'ya taşımıştı. Fenerbahçe Kulübü'ne 7.5 milyon Euro dava açarak Union Berlin'e transfer olan Kruse'ye karşı atak ise sarı-lacivertilerden geldi. Fenerbahçe Kulübü, ayrılık sürecinde yaşanan zararlarını gidermek için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Almanya'nın ünlü gazetesi Bild de taraftar arasında yaşananları bugünkü sayfasına taşıdı.

(DHA)

