Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel transferi bitmek üzere! Osimhen maç sonunda Galatasaray için cevap vermişti ama...

Crystal Palace'ın Osayi-Samuel transferinde büyük mesafe katettiği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine henüz başlamayan yıldız oyuncunun ayrılığı an meselesi...

KIZ ARKADAŞI FAKTÖRÜ DEVREDE

Osayi-Samuel'in kız arkadaşının İngiltere'de yaşaması sebebiyle Türkiye'den ayrılmak istediği biliniyordu. Bu sebeple İngiltere'de mücadele eden ekiplerle görüşen Osayi-Samuel, Crystal Palace ile anlaşma aşamasına geldi.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Osayi'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağı hakkında konuşan Osimhen, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil." yanıtını verdi.