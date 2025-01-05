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Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel transferi bitmek üzere! Osimhen maç sonunda Galatasaray için cevap vermişti ama...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 08:56
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel henüz sarı-lacivertlilerle kontratını yenilemedi. Kız arkadaşı sebebiyle İngiltere'ye transfer olmak isteyen yıldız oyuncunun Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel transferi bitmek üzere! Osimhen maç sonunda Galatasaray için cevap vermişti ama...
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Crystal Palace'ın Osayi-Samuel transferinde büyük mesafe katettiği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine henüz başlamayan yıldız oyuncunun ayrılığı an meselesi...

KIZ ARKADAŞI FAKTÖRÜ DEVREDE

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Osayi-Samuel'in kız arkadaşının İngiltere'de yaşaması sebebiyle Türkiye'den ayrılmak istediği biliniyordu. Bu sebeple İngiltere'de mücadele eden ekiplerle görüşen Osayi-Samuel, Crystal Palace ile anlaşma aşamasına geldi.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Osayi'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağı hakkında konuşan Osimhen, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil." yanıtını verdi.

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