Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev derbi öncesi 11'ler belli oldu! İşte maçtan önemli notlar...

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yerine Domenico Tedesco’yu getiren Fenerbahçe’de önemli maç öncesi çalışmalar devam ederken, tek hedef 3 puan. Trabzonspor ise ligde namağlup devam eden seriyi devam ettirmek istiyor. İşte dev maç öncesi iki takımdan haberler…

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

MAÇ SAATİ DEĞİŞMİŞTİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bugün Chobani Stadı’nda oynanacak. Ozan Ergün’ün yöneteceği karşılaşma 19.00’da başlayacak.

TEDESCO’NUN İLK MAÇI

Dev derbide sarı lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak olan çiçeği burnunda teknik adam Domenico Tedesco takımını 2 gün boyunca bu maça hazırladı.

FATİH TEKKE HARİKA BAŞLADI

Trabzonspor ise lige fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer üç maçta dokuz puan toplarken kalesinde sadece bir gol gördü. Teknik direktör Fatih Tekke Kadıköy deplasmanından alınacak olası bir 3 puanın takıma bambaşka bir hava getireceği düşüncesinde.

EKSİKLER BELİRLENDİ

Sarı-lacivertli takımda Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir’in sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili ekipte Wagner Pina, Antony Nwakaeme, Benjamin Bouchouari ve Danylo Sikan, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Eski takımından kart cezası olan Cristo Oulai Fenerbahçe karşısında süre alamayacak.