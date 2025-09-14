Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev derbi öncesi 11'ler belli oldu! İşte maçtan önemli notlar...

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yerine Domenico Tedesco’yu getiren Fenerbahçe’de önemli maç öncesi çalışmalar devam ederken, tek hedef 3 puan. Trabzonspor ise ligde namağlup devam eden seriyi devam ettirmek istiyor. İşte dev maç öncesi iki takımdan haberler…
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Nesyri.
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bugün Chobani Stadı’nda oynanacak. Ozan Ergün’ün yöneteceği karşılaşma 19.00’da başlayacak.
Dev derbide sarı lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak olan çiçeği burnunda teknik adam Domenico Tedesco takımını 2 gün boyunca bu maça hazırladı.
Trabzonspor ise lige fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer üç maçta dokuz puan toplarken kalesinde sadece bir gol gördü. Teknik direktör Fatih Tekke Kadıköy deplasmanından alınacak olası bir 3 puanın takıma bambaşka bir hava getireceği düşüncesinde.
Sarı-lacivertli takımda Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir’in sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili ekipte Wagner Pina, Antony Nwakaeme, Benjamin Bouchouari ve Danylo Sikan, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Eski takımından kart cezası olan Cristo Oulai Fenerbahçe karşısında süre alamayacak.
