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Fenerbahçe ile yayıncı gerilimi sürüyor

06.04.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki gerginlik, Denizlispor maçında bir kez daha su yüzüne çıktı.

Fenerbahçe ile yayıncı gerilimi sürüyor

Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla arasındaki gerilim, Denizlispor maçıyla birlikte tekrar ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler maç önü ve maç sonrasında flaş röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelirken, yayıncı kuruluş röportajı ekrana vermedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Denizlispor
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