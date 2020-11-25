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Fenerbahçe iletişim çalışması başlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2020 15:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günleri kapsamında dikkat çeken adımlar attı.

2018 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle yapılan işbirliğinin ardından hem eşitlik hem de kadına yönelik şiddete karşı önemli adımlar atan Fenerbahçe Spor Kulübü, bu yıl da 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günleri kapsamında iletişim çalışması başlattı.

Bu iletişim planı kapsamında "Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!" mesajı ile hazırlanan manifestoyu, 9 branştan 18 sporcu, Futbol A Takımı Antrenörü Erol Bulut ve Erkek Voleybol Baş Antrenör Erkan Toğan'ın yer aldığı tweet zinciri ile duyurdu.

Fenerbahçenin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı ile başlayan tweet zinciri; Mert Hakan Yandaş, Melih Mahmutoğlu, Gizem Güvenç, Ahmet Yiğit Meşe, İzzet Ünver, Olcay Çakır Turgut, Ramil Guliyev, Ebru Akınal, Ateş ve Deniz Çınar, Erol Bulut, Eda Erdem Dündar, Eda Tuğsuz, Abdullah Talha Yiğenler, Buse Naz Çakıroğlu, Mert Dağlı, Sibel Altınkaya, Erkan Toğan, Alican Kaynar ve Altay Bayındır ile oluşturuldu.

Tweet zincirinin sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Kulüp çalışanlarının yer aldığı Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok! manifestosunun videosu yayınlandı.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin Futbol, Erkek Basketbol, Kadın Basketbol, Kadın Voleybol ve Erkek Voleybol takımlarının da oynayacakları müsabakalar öncesinde ısınmaya "Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!" yazılı turuncu tişört ve maskelerle çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası
Fenerbahçe Spor Kulübü Manifesto Metni:

"Hiçbir kadının haksızlığa uğramasına, şiddetle karşı karşıya bırakılmasına, kalıplara sığdırılmaya çalışılmasına, O'nunla yaşamaya mecbur edilmesine, yaşama hakkının elinden alınmasına, tahammülümüz yok!

Yaşanabilir bir dünya, Umut edilebilir yarınlar, İnanılası bir gelecek için her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyacımız var! Bugün, şimdi, hemen, yarın çok geç olmadan kadınlara yönelik her tür şiddete hayır diyoruz!

Kadın ve Şiddet kelimelerinin yan yana gelmesine dahi tahammül etmiyoruz! Bugünden geleceğe iz bırakmak, emanet aldığımız değerleri yarınlara taşımak, geleceğimizi 'eşitlikle' resmetmek için kadın haklarına, insan hayatına saygı duyan bireyler yetiştirmek için sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor, üstünü kapatmıyoruz! Kadına şiddete #TahammülümüzYok! Bu yıl hiçbir kadın öldürülmedi! Kadına şiddet sona erdi! Kadınlar iş hayatında, sporda önemli roller üstlendi! Özgürce hayallerine yürüyen kız çocukları için Türkiye çığır açtı! ... diyeceğimiz yarınlar için! Bugün kadına şiddete tahammülümüz yok diyor, buna karşı durmak için milyonlarla birlikte buradayız diyoruz!"

KAYNAK: DHA

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