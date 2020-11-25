Fenerbahçe iletişim çalışması başlattı

2018 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle yapılan işbirliğinin ardından hem eşitlik hem de kadına yönelik şiddete karşı önemli adımlar atan Fenerbahçe Spor Kulübü, bu yıl da 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günleri kapsamında iletişim çalışması başlattı.

Bu iletişim planı kapsamında "Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!" mesajı ile hazırlanan manifestoyu, 9 branştan 18 sporcu, Futbol A Takımı Antrenörü Erol Bulut ve Erkek Voleybol Baş Antrenör Erkan Toğan'ın yer aldığı tweet zinciri ile duyurdu.

Fenerbahçenin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı ile başlayan tweet zinciri; Mert Hakan Yandaş, Melih Mahmutoğlu, Gizem Güvenç, Ahmet Yiğit Meşe, İzzet Ünver, Olcay Çakır Turgut, Ramil Guliyev, Ebru Akınal, Ateş ve Deniz Çınar, Erol Bulut, Eda Erdem Dündar, Eda Tuğsuz, Abdullah Talha Yiğenler, Buse Naz Çakıroğlu, Mert Dağlı, Sibel Altınkaya, Erkan Toğan, Alican Kaynar ve Altay Bayındır ile oluşturuldu.

Tweet zincirinin sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Kulüp çalışanlarının yer aldığı Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok! manifestosunun videosu yayınlandı.