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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 4 transfer

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2020 14:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, genç futbolcuları Uğur Kaan Yıldız, Serhat Ahmetoğlu, Bartu Kulbilge ve Fatih Yiğit Şentürk ile sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 4 transfer

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerken Teknik Direktör Erol Bulut sağ bekte Uğur Kaan Yıldız'a şans verdi. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkarken genç oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

3'ER YILLIK SÖZLEŞME

Karagümrük'le yapılan hazırlık maçında bir gol atıp, bir asist yapan Serhat Ahmetoğlu'nun yanı sıra Uğur Kaan Yıldız, kaleci Bartu Kulbilge ve orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0

GENÇLERİN PERFORMANSI SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe bir yandan gençlere imza attırırken bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor önünde de gençlere şans verdi. Orijinal bölgesi orta sahanın solu olan Uğur Kaan Yıldız, ilk yarıda tutuk gözüktü.

Uğur Kaan, etkili bindirmeleriyle ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu. Teknik Direktör Erol Bulut, sağ açıkta Ferdi Kadıoğlu'na forvet arkasında Ömer Faruk Beyaz'a görev verdi. Bu sezon geniş kadroda kendine yer bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız Ömer Faruk Beyaz da maçın iyileri arasında yerini aldı. Özellikle Ferdi'nin sağdan bindirmeleri, arkadaşlarına attığı paslar etkili olurken genç yıldız iki golün asistini de yaptı. Gençlerin performansı Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
en büyük transfer potansiyeli gençlerde. şuan merihi alamak imkansız ama merihi kadroda tutma şansımız vardı. arda’nın da gs deki yükselişi tamamen mecburiyetten olmuştu. o dönem ligde iddaasız kalması sol önde oynayan hem riera hem harry kewell ve bir yerli oyuncu daha cezalı ve sakat olmalarından dolayı ardayı mecburen oynattı gs ve bir kaç maç sonra potansiyeli gösterdi çocuk o dönem. o yüzden gençlere mecbur kalmaya kalıcaksa bu oynatma işi bir cacık olmaz yine.
yabancı sınırı vs de çözüm değil. en temiz çözüm her takım ilk 11 de bir tane 20 yaş altı bir tane 23 yaş altı yerli oyuncu oynatmak mecburiyetinde olmalı. 18 kişilik kadroda da 2 tane 20 yaş altı 2 tane 23 yaş altı oyuncu mecbur kılınacak. her takımda iki genç direk oynadıktan sonra bence gençlerin önü baya açılır.
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