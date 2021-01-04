SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe ilk 11'inde 4 değişiklik

Fenerbahçe ilk 11'inde 4 değişiklik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2021 19:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe ilk 11'inde 4 değişiklik

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, Başakşehir müsabakasına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Bulut, bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz’in yerine savunmada Covid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo’ya şans verdi. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak’ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi.

Fenerbahçe’de savunmada olan eksikler orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, Gustavo’yu stopere çekerken, orta alanda geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan’a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas, korona virüs testi pozitif çıkan Caner Erkin’in yerine yeniden 11’e döndü.

Teknik Direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücum hattında yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de oynattığı Kemal Ademi’nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia’yı görevlendirdi. Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır’ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar’dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş’ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş’ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa ilk 11'iİşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa ilk 11'i
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu
İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
Yıldız futbolcudan veda mesajı!
Yıldız futbolcudan veda mesajı!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma tamam...
Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma tamam...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Eski kulübe atılan gol, 10 kat daha değerlidir
''Eski kulübe atılan gol, 10 kat daha değerlidir''
Fenerbahçe ilk 11'inde 4 değişiklik
Fenerbahçe ilk 11'inde 4 değişiklik
Valencia 3 maç sonra sahada
Valencia 3 maç sonra sahada
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa ilk 11'i
Fenerbahçe'ye 2 müjde birden!
Fenerbahçe'ye 2 müjde birden!
Maç sonucu |Galatasaray: 73 - Fenerbahçe Beko: 87
Yılın ilk derbisi Fenerbahçe'nin
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.