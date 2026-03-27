Fenerbahçe imza için getirdi, ameliyat ettirdi! Mane'nin veliahtı eski kulübüne döndü: Transfer iptal

Fenerbahçe’nin gelecek vadeden transfer hamlelerinden biri olan Amara Diouf’la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna katmayı planladığı genç oyuncunun süreci şimdilik duraksadı.

İSTANBUL’A GELDİ, AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı ve İstanbul’a getirerek sağlık kontrollerinden geçirdiği 17 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf’un çapraz bağları için revizyon ameliyatı gerçekleştirildi. Kulüp, genç oyuncunun tedavi sürecini yakından takip etti.

GERİ DÖNDÜ

Tedavi sürecinin ardından Amara Diouf, altyapısından yetiştiği Generation Foot kulübüne geri döndü. Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncunun transferi askıya alındı. Tarafların anlaşmasına rağmen sürecin, oyuncunun yaş durumu nedeniyle ertelendiği ifade ediliyor.

18 YAŞINI BEKLİYOR

Sadio Mane’nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, 7 Haziran’da 18 yaşına girecek. Genç yetenek bu tarihten sonra dilediği kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilecek. Bu nedenle Fenerbahçe’nin transfer planının da bu tarihe göre şekilleneceği belirtiliyor.