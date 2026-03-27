SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe imza için getirdi, ameliyat ettirdi! Mane'nin veliahtı eski kulübüne döndü: Transfer iptal

Fenerbahçe’nin Sadio Mane’nin veliahtı olarak gösterilen 17 yaşındaki Senegalli yıldızı Amara Diouf, İstanbul’da revizyon ameliyatı sonrası yetiştiği kulüp Generation Foot’a geri döndü. Transfer askıya alındı, Diouf 7 Haziran’da 18 yaşına girince profesyonel sözleşme imzalayabilecek.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin gelecek vadeden transfer hamlelerinden biri olan Amara Diouf’la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna katmayı planladığı genç oyuncunun süreci şimdilik duraksadı.

İSTANBUL’A GELDİ, AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı ve İstanbul’a getirerek sağlık kontrollerinden geçirdiği 17 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf’un çapraz bağları için revizyon ameliyatı gerçekleştirildi. Kulüp, genç oyuncunun tedavi sürecini yakından takip etti.

GERİ DÖNDÜ

Tedavi sürecinin ardından Amara Diouf, altyapısından yetiştiği Generation Foot kulübüne geri döndü. Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncunun transferi askıya alındı. Tarafların anlaşmasına rağmen sürecin, oyuncunun yaş durumu nedeniyle ertelendiği ifade ediliyor.

18 YAŞINI BEKLİYOR

Sadio Mane’nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, 7 Haziran’da 18 yaşına girecek. Genç yetenek bu tarihten sonra dilediği kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilecek. Bu nedenle Fenerbahçe’nin transfer planının da bu tarihe göre şekilleneceği belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maç biter bitmez Tümer Metin'den millilere kritik uyarı: Mide bulandırıcı!Maç biter bitmez Tümer Metin'den millilere kritik uyarı: Mide bulandırıcı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.