Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." denildi.

KAMPIN EN SÜRPRİZ MİSAFİRİ

Resmi imzaların atılmasının ardından İstanbul'da durmayan İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampına jet hızıyla katıldı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımın kamp yaptığı otele giriş yaparken oldukça moralli görüldü. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği İrfan Can'ın, takımla birlikte ilk antrenmanına çıkması ve ikinci yarıya hazır girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 12 maçta süre bulabilen İrfan Can Kahveci, yaşadığı krizlerin ardından sarı-lacivertli formaya veda etmiş oldu. Yıldız ismin Kasımpaşa'da sergileyeceği performans şimdiden merak konusu.