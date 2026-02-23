SPOR

SON DAKİKA: Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı! Dev maça Portekizli hakem

Son dakika... Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında karşılaşacağı zorlu Juventus müsabakasının hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu play-off rövanşında Juventus'la oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

SON YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇI...

SON DAKİKA: Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı! Dev maça Portekizli hakem 1

Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti. Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.

Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:

13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19

