SON DAKİKA: Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı! Dev maça Portekizli hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu play-off rövanşında Juventus'la oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

SON YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇI...

Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti. Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.

Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:

13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray

07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe

31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor

04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana

30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19