PSG'li Kang-in Lee sosyal medyada Hyeon-gyu Oh’un attığı golü paylaştı!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain forması giyen Kang-in Lee, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güney Koreli futbolcu, Beşiktaş’ta forma giyen vatandaşı Hyeon-gyu Oh’un attığı golü Instagram hesabından yayınladı.

VATANDAŞINA DESTEK MESAJI

Kang-in Lee’nin paylaşımı kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekerken, iki Güney Koreli oyuncu arasındaki dayanışma da öne çıktı. Avrupa’nın iki farklı liginde mücadele eden futbolcuların bu etkileşimi, hem Beşiktaş hem de PSG taraftarlarının gündemine girdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beşiktaş JK formasıyla attığı golle adından söz ettiren Hyeon-gyu Oh’a gelen bu destek, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kang-in Lee’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...