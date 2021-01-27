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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferi için masaya oturuyor!

27.01.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferi için masaya oturuyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya. İstanbul'un iki köklü ekibi, Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor. Ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i transfer eden Fenerbahçe şimdi de İrfan Can Kahveci için Başakşehir'le masaya oturuyor. İşte Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için yapacağı teklif...

Mesut Özil'i bugün tüm dünyaya resmen duyuran Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Yaz döneminde 18 futbolcu alan, kış döneminde de Özil'in yanı sıra Attila Szalai ve Osayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediğini basın toplantısında resmen açıkladığı Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yarın resmi görşüme yapacak.

7 MİLYON EURO + DENİZ TÜRÜÇ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, İrfan Can'ı isteyecek ve koşulları bir kez daha masaya yatıracak. Sarı lacivertli kulüp daha önce milli oyuncu için görüşme talebini yazılı olarak da iletmişti.Belözoğlu, yarınki görüşmede Başakşehir yönetimine İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro ve Deniz Türüç'ün bonservisini vermeyi teklif edecek.Türüç, halihazırda Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyor.

Fenerbahçe yönetiminden aldığımız bilgiye göre Başakşehir, İrfan Can için 10 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe, bu rakama çıkmayı düşünmüyor. Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen hafta Göksel Gümüşdağ ile buluşmuştu.

Ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray, 4.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan pay ve oyuncu teklifinde bulunmuştu. Gümüşdağ ise sarı kırmızılıların bu teklifine olumsuz yanıt vermişti. (Ajansspor)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
takımın gençleşmeye ihtiyacı var ama bizim orta sahamız haddinden fazla kalabalık onu ne yapacağız

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