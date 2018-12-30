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Başakşehir'den F.Bahçe'ye geliyor! Sürpriz...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldı.

Başakşehir'den F.Bahçe'ye geliyor! Sürpriz...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’yi de listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başakşehir ile temasa geçti.

Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı’nın ise İrfan Can Kahveci’yi göndermek istemediği öğrenildi.

10 numara, merkez orta saha ve sol kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun, Sivasspor’dan Robinho’nun transfer edilmesiyle birlikte forma şansının azalmasının ardından sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

İrfan, bu sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir

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