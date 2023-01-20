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Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

20.01.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek. İsmail Yüksek'e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

SELAHATTİN BAKİ: "BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

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İsmail Yüksek için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, şunları kaydetti:

"Bizim için özel bir gün. Kendisini alt ligde keşfettiğimiz zaman pandemi dönemiydi. Dolayısıyla İsmail'in hak ettiği açıklamayı o gün yapamadık. O günden bugüne çok şey değişti. Kiralık gitti, maç ritmi kazandı, tempo kazandı ve Fenerbahçe'sine geri döndü. Fenerbahçe'deki bu sezonunda milli takım oyuncusu oldu ve golünü de attı. Sözleşmesi yenilendi. Çok güzel bir hikaye. Bu hikayede emeği geçen çok insan var. Gölcükspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için de duygusal bir transfer. Hikaye şu ana kadar güzel geldi daha da güzel olacağını ümit ediyoruz. Fenerbahçe'nin forma ağırlığını, anlamını ve tarihini bilen pırıl pırıl genç futbolcumuz. Allah futbolcu şansı versin."

İSMAİL YÜKSEK: "HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİ"

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"Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı." diyen İsmail ise şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim."


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