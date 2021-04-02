Fenerbahçe, İstanbul'da Barcelona'ya kaybetti

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. kez sahadan yenik ayrıldı. Lider Barcelona ise 24. galibiyetini aldı.

Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesine Barcelona 5-0'lık seriyle başladı. Toparlanarak Melih Mahmutoğlu ve Guduric ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-11 önde geçti. Hücumda yüksek yüzdeyle maça başlayan sarı-lacivertliler, savunmada ise İspanyol ekibine kolay sayı şansı vermedi. Vesely'nin yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki temposu düştü. Kuric ile peş peşe üç sayılık basketler kaydeden konuk ekip, 8. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 20-21. Pota altında etkili olan Barcelona ilk çeyreği 26-25 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci periyoda O'Quinn'in pota altından bulduğu basketlerle iyi bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak skor üreten Barcelona karşısında De Colo ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 34-33 üstün bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde boş atışlardan sayılar bulan Barcelona, 18. dakikayı 42-36 önde kapattı. Üstünlüğünü sürdüren İspanyol ekibi, soyunma odasına 47-42 önde girdi.