Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Fenerbahçe İstanbulspor maçı için geri sayım sürüyor. Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. İşte, Fenerbahçe İstanbulspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak. 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe 11'i: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia

İstanbulspor 11'i: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı oynayamayacak.



