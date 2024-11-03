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Fenerbahçe istediğini aldı! Trabzonspor'u son dakikada yıktı: 3-2

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 21:14
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı - lacivertliler, devre arasına girilirken Fred'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise bir anda her şey bordo - mavililer lehine değişerek Şenol Güneş'in öğrencileri 2-1 öne geçti. Oyundan kopmayan Fenerbahçe, maçı çevirmeyi bilerek 90+12'de Trabzon'u yıktı ve 3 puana ulaştı.

Fenerbahçe istediğini aldı! Trabzonspor'u son dakikada yıktı: 3-2

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, kritik Trabzon virajında puan bırakmayarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk yarı sona ererken Fenerbahçe, Fred ile 1-0 öne geçti. Bordo - mavililer ise ikinci yarıda üst üste 2 tane penaltı vuruşunu Simon Banza ile değerlendirerek skoru 2-1'e getirdi ancak sarı - lacivertliler oyuna sonradan giren Edin Dzeko ile skoru 2-2'ye getirdi. Beraberlik golünden sonrada baskısını sürdüren Kanarya, 90+12'de Sofyan Amrabat ile Trabzon'dan 3 puan ile döndü.

Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında istediğini alan sarı - lacivertliler puanını 23'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

25 MAÇTIR KAYBETMİYOR

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Sarı - lacivertliler, Trabzonspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini sürdürerek 25 maça çıkarttı.

DJİKU DEVAM EDEMEDİ

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Djiku, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Ganalı futbolcu, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YERİNİ ALAMADI

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Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemedi. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararı dolayısıyla statta bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Trabzonspor fenerbahçe
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