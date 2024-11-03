Fenerbahçe istediğini aldı! Trabzonspor'u son dakikada yıktı: 3-2

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, kritik Trabzon virajında puan bırakmayarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk yarı sona ererken Fenerbahçe, Fred ile 1-0 öne geçti. Bordo - mavililer ise ikinci yarıda üst üste 2 tane penaltı vuruşunu Simon Banza ile değerlendirerek skoru 2-1'e getirdi ancak sarı - lacivertliler oyuna sonradan giren Edin Dzeko ile skoru 2-2'ye getirdi. Beraberlik golünden sonrada baskısını sürdüren Kanarya, 90+12'de Sofyan Amrabat ile Trabzon'dan 3 puan ile döndü.

Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında istediğini alan sarı - lacivertliler puanını 23'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

25 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı - lacivertliler, Trabzonspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini sürdürerek 25 maça çıkarttı.

DJİKU DEVAM EDEMEDİ

Djiku, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Ganalı futbolcu, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YERİNİ ALAMADI

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemedi. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararı dolayısıyla statta bordo-mavili taraftarlar yer aldı.