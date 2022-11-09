SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor! Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı devre arasında Kartal oluyor

Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor! Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı devre arasında Kartal oluyor

09.11.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer istiyor. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc liste başında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırması beklenen Zajc ile ilgilenen Beşiktaş'ta devre arasında bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor! Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı devre arasında Kartal oluyor
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Zajc'ın menajeri ile görüşen siyah-beyazlılar büyük oranda anlaşma sağladı. 2023 yılında sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu devre arasında transfer olabilir.

JORGE JESUS İSTEMİYOR

3533987_70ad117c9f6441b478cfef207a460eca_640x640

Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ı Şenol Güneş çok istiyor. Orta sahadaki kaliteyi arttırmak için çabalayan Şenol Güneş'in kesin olarak Zajc'ın transfer edilmesini istemesi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

DEVRE ARASINDA GELEBİLİR

t25_miha-zajcta-beklenen-oldu-144

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Miha Zajc'ı Fenerbahçe'nin devre arasında bedavaya bırakması gündemde. Menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler yuvadan uçuyor mu? İtalyan basını yazdı!Arda Güler yuvadan uçuyor mu? İtalyan basını yazdı!
'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!''Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'
Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"
Anahtar Kelimeler:
Miha Zajc beşiktaş fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"

Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!

Galatasaray için ilginç transfer iddiası!

Galatasaray için ilginç transfer iddiası!

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye bir türlü alamadığı dünya yıldızını Galatasaray transfer ediyor!

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye bir türlü alamadığı dünya yıldızını Galatasaray transfer ediyor!

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için yeni iddia! ''Teklifler var...''

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için yeni iddia! ''Teklifler var...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Mont, spor ayakkabı, saat, bot ve dahası... Hepsi indirimde! Şimdi almanın tam zamanı

Mont, spor ayakkabı, saat, bot ve dahası... Hepsi indirimde! Şimdi almanın tam zamanı

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.