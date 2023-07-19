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Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş aldı! Kartal'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi

19.07.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in devlerinin transfer yarışı hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Lyanco transferinde kazanan Beşiktaş oldu. Sarı-lacivertlilerin anlaşmak üzere olduğu yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla bitirilmesini istediği sağ stoper için Lyanco'yu kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, Southampton'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperini İstanbul'a getirdi.

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

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Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanı çıkışında Beşiktaş formalı minik bir taraftar da Lyanco'yla fotoğraf çektirdi. 1.87 boyundaki defans oyuncusu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca giderek alandan ayrıldı. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

6 MİLYON EURO...

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Beşiktaş bu anlaşmada toplamda 6 milyon Euro ödeme yapacak. İlk aşamada 1 yıllık kiralama bedeli olan 2 milyon Euro'yu ödeyecek olan siyah-beyazlılar, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 4 milyon Euro daha ödeme yapacak. Yapılacak 4 milyon Euro'luk ödemenin 3 yıllık taksitler halinde ödeneceği öğrenildi. Beşiktaş, bu transfer için Southampton ile ortak kulüp sahibi olan Göztepe'ye bir oyuncu gönderecek.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM..."

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Havalimanında konuşan Lyanco “Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PEŞİNDEYDİ

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Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Lyanco tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.


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