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Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

20.03.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "İkinci yarı hiçbir şekilde buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans göstermedik. Fenerbahçe isteğiyle, arzusuyla maçı kendisine çevirmeyi bildi, onları tebrik ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sarı-lacivertlilerin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, üst sıralar için önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini ama bunu başaramadıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"İlk yarıya bakarsak Fenerbahçe arzulu başladı ama daha sonra oyunu dengeledik. Üçüncü bölgeye gidişleri artırdık, taç pozisyonunda golü bulduk ve avantajı yakaladık. 2. yarı topa sahip olamadık, erken top kayıpları yaptık ve risk almaktan çekindik. Bir anda öz güvenimiz aşağı düştü. Uzunca bir süre oyuna karşılık veremedik. Fenerbahçe beraberliği yakaladı ve temposunu devam ettirdi. Özetle bakarsak ilk yarı kabul edilebilir oyun ama ikinci yarı hiçbir şekilde buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans göstermedik. Fenerbahçe isteğiyle, arzusuyla maçı kendisine çevirmeyi bildi, onları tebrik ediyorum. Bu yarışı asla bırakmayacağız."

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