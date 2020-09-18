Fenerbahçe Jailson için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin ekibi Dalian FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Jailson transferi karşılığında 5 milyon dolar alacak.

GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon dolar) verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek. Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

