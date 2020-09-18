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Fenerbahçe Jailson için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Dalian FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Jailson için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin ekibi Dalian FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Jailson transferi karşılığında 5 milyon dolar alacak.

GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon dolar) verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek. Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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