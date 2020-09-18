Jailson'dan Fenerbahçe'ye veda

Çin Kulübü Dalian Pro'ya transfer olan Jailson, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşları ile vedalaştı.

Duygusal anlar yaşayan Brezilyalı oyuncu göz yaşlarına hakim olamadı. Burada kısa bir konuşma yapan 25 yaşındaki futbolcu, "Buradaki 2 yıl için herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladınız. Burası benim bir ailem oldu. Her zaman bizim için zordur aile gibi gördüğünüz yerden ayrılmak. Çok mutluyum, umarım hepiniz zaferlerle dolu bir sezon geçirirsiniz. Umarım yeni teknik ekibimizle birlikte taraftarın hak ettiği şampiyonluk için çok çalışırsınız. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Jailson tesislerden ayrılırken son olarak, sarı-lacivertli taraftarlar için, "Fenerbahçe taraftarı sizi unutmayacağım" şeklinde konuştu.

