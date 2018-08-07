Fenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı

Vincent Janssen, sarı lacivertli takıma gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.
Sarı- Lacivertliler, Premier Lig’de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos’u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere’den taliplerin olduğu öğrenildi. Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe’nin şartları kabul edilecek. (FANATİK)
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