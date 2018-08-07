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Fenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Vincent Janssen, sarı lacivertli takıma gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor.

Fenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı

Vincent Janssen, sarı lacivertli takıma gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Sarı- Lacivertliler, Premier Lig’de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos’u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere’den taliplerin olduğu öğrenildi. Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe’nin şartları kabul edilecek. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Vincent Janssen Tottenham

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ver 25 al neyi bekliyosun:)))))))))))
Almayın istemiyoruz.... Adam yarı sezon sakat oynadığı 16 maçta 4 golu var almayın. Başka adam mı yok ingiltereden adam almayın.
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