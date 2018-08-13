Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Jeffrey Bruma'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler Hollandalı savunma oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak için Wolfsburg'a teklifini yaptı. Kanarya, kulübünde fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki savunmacı için Alman temsilcisiyle prensipte el sıkıştı. Ancak Jeffrey Bruma, kendisine şans geleceğini düşünerek Wolfsburg'tan ayrılmak istemiyor.
Cocu yoğun mesai harcıyor Teknik direktör Cocu, PSV Eindhoven'dan eski öğrencisiyle telefonla görüştü. Hollandalı hoca, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Jeffrey Bruma'ya "F.Bahçe forması giyerek eski günlerine dönebilirsin" diyerek söz verdi ve bu şekilde başarılı savunmacıyı yumuşattı.
Kanarya, kulübünde fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki savunmacı için Alman temsilcisiyle prensipte el sıkıştı. Ancak Jeffrey Bruma, kendisine şans geleceğini düşünerek Wolfsburg'tan ayrılmak istemiyor. Topu oyunu sokma konusundaki başarısı ve yüksek pas isabetiyle dikkat çeken Bruma "Evet" demesi halinde sarı-lacivertlilere kiralanacak. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
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