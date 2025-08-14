SPOR

Fenerbahçe Jhon Duran aracılığıyla Tielemans'a ulaştı! Yıldız oyuncu gelmeyi kabul etti... İstanbul'a iniş için gün bile verildi

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi’nde Benfica eşleşmesine Tielemans’ı yetiştirmeye çalışıyor.

Burak Kavuncu
BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda ekibi feyenoord’u eleyerek Play Off’da Benfica ile eşleşen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe orta saha transferi için Aston Villa’nın yıldız oyuncusu Youri Tielemans’ı kadrosuna katmaya çok yakın.

SALI GÜNÜNE KADAR…

Fenerbahçe Jhon Duran aracılığıyla Tielemans a ulaştı! Yıldız oyuncu gelmeyi kabul etti... İstanbul a iniş için gün bile verildi 1

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Tielemans transferini Jhon Duran aracılığı ile bitirdi. Belçikalı oyuncu Salı gününe kadar İstanbul’da olacak denildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR!

Fenerbahçe Jhon Duran aracılığıyla Tielemans a ulaştı! Yıldız oyuncu gelmeyi kabul etti... İstanbul a iniş için gün bile verildi 2

28 yaşındaki Belçika milli takımı oyuncusunun transfermarkt değeri 38 milyon euro. Fenerbahçe yıldız oyuncu için kesesinin ağzını açmaya çalışıyor. Maaş konusunda oyunucyla anlaşma aşamasına gelen sarı lacivertliler, kulübün bonservis beklentisini indirmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.

