Fenerbahçe Jhon Duran aracılığıyla Tielemans'a ulaştı! Yıldız oyuncu gelmeyi kabul etti... İstanbul'a iniş için gün bile verildi

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda ekibi feyenoord’u eleyerek Play Off’da Benfica ile eşleşen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe orta saha transferi için Aston Villa’nın yıldız oyuncusu Youri Tielemans’ı kadrosuna katmaya çok yakın.

SALI GÜNÜNE KADAR…

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Tielemans transferini Jhon Duran aracılığı ile bitirdi. Belçikalı oyuncu Salı gününe kadar İstanbul’da olacak denildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR!

28 yaşındaki Belçika milli takımı oyuncusunun transfermarkt değeri 38 milyon euro. Fenerbahçe yıldız oyuncu için kesesinin ağzını açmaya çalışıyor. Maaş konusunda oyunucyla anlaşma aşamasına gelen sarı lacivertliler, kulübün bonservis beklentisini indirmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.