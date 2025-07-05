Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından bir bomba daha patlatıyor!

Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de hücum hattına bir transfer daha yapılması an meselesi. Önümüzdeki yıl iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Coman...

DURAN SONRASI HEDEF COMAN

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Coman'a Fenerbahçe talip oldu. Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakan Coman, takımların anlaşmasını bekliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile toplamda 44 maça çıkan Coman, bu müsabakalarda 9 gol atıp 6 da asist yaptı.