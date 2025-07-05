SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından bir bomba daha patlatıyor!

Fenerbahçe'de Jhon Duran transferi sonrası bir hamle daha yapılmak üzere. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Kingsley Coman ile yakın temas halinde...

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından bir bomba daha patlatıyor!
Emre Şen

Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de hücum hattına bir transfer daha yapılması an meselesi. Önümüzdeki yıl iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Coman...

DURAN SONRASI HEDEF COMAN

Fenerbahçe, Jhon Duran ın ardından bir bomba daha patlatıyor! 1

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Coman'a Fenerbahçe talip oldu. Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakan Coman, takımların anlaşmasını bekliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, Jhon Duran ın ardından bir bomba daha patlatıyor! 2

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile toplamda 44 maça çıkan Coman, bu müsabakalarda 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eyüpspor'dan transfer rekoru! Rakiplere gözdağı...Eyüpspor'dan transfer rekoru! Rakiplere gözdağı...
Fenerbahçe'nin kasası parayla dolup taşacak! Tam tamına 60 milyon Euro...Fenerbahçe'nin kasası parayla dolup taşacak! Tam tamına 60 milyon Euro...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi

İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Uğurcan Çakır imzayı attı! Tarihe geçecek sözleşme...

Uğurcan Çakır imzayı attı! Tarihe geçecek sözleşme...

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi reddetti...

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi reddetti...

F.Bahçe'den Maximin'in açıklamalarına cevap!

F.Bahçe'den Maximin'in açıklamalarına cevap!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.