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Fenerbahçe Jhonny Lucas için menajeriyle temasa geçti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, "geleceğin kadrosunu" kurabilmek üzere çalışmalarını sürdürürken, ibreyi Brezilya'dan genç bir isme daha çevirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Brezilya Serie B ekiplerinden Parana'dan 18 yaşındaki orta saha Jhonny Lucas için menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe Jhonny Lucas için menajeriyle temasa geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Lacivertli takım Brezilya Serie A'da bu sezon sonuncu olarak küme düşen Parana'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas ile ilgileniyor.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Fenerbahçe kulübünün önümüzdeki günlerde Parana'da forma giyen Jhonny Lucas için teklifte bulunacağı iddia edildi. Jhonny Lucas cephesi de bu teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde teklif yapacaklarını dile getirdi.

JHONNY LUCAS KİMDİR?

Parana'da forma giyen Jhonny Lucas, 18 yaşında ve 1.70 boyunda. Jhonny Lucas orta sahada görev yapıyor. Jhonny Lucas Parana'da son sezonda Serie A'da 21 maçta 2 gol attı. Jhonny Lucas'ın kulübü Parana ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 18 yaşındaki Jhonny Lucas, 2017 yılında Parana genç takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

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Fenerbahçe Jhonny Lucas

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