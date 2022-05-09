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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşma sağladı! Beşiktaş-Fenerbahçe maçında...

09.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun teknik direktörü belli oldu. Beşiktaş kadar Fenerbahçe ile de yakınlığıyla tanınan Sinan Engin, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun." dedi ve canlı yayında bu fotoğraf paylaşıldı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşma sağladı! Beşiktaş-Fenerbahçe maçında...

Gelecek sezon için teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Fenerbahçe'nin anlaştığı Portekizli teknik adam ile işler sadece imzaya kaldı. Sinan Engin bu anlaşmayı canlı yayında duyurdu.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında Jorge Jesus'u açıkladı. Engin, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Bu olayın ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar büyük mutluluk yaşadı.

JESUS'UN YARDIMCISI BUNU PAYLAŞTI

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Jorge Jesus'un yardımcısı dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izledi. Bu gelişmenin üzerine Ali Koç'un bugün Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile tamamen anlaşacağı öğrenildi.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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