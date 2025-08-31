Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası tarihe geçti! 45 dakikada inanılmaz sonuç

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bir ilki gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Jose Mourinho sonrası hücum futbolu oynayan sarı-lacivertliler büyük alkış topladı.
Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene ile birlikte 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri attı.
Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11'de başlayan Nene, 14. dakikada ağları havalandırdı. Fenerbahçe, ilk maçında gol atan Nene ile Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçti. Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
