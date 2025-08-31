SPOR

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası tarihe geçti! 45 dakikada inanılmaz sonuç

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda ilk kez ilk yarıda 3 gol attı. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçici olarak geçen Zeki Murat Göle, oynattığı futbolla izleyenleri hayran bıraktı.

Emre Şen

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bir ilki gerçekleştirdi.

İLK KEZ 45 DAKİKADA 3 GOL

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Jose Mourinho sonrası hücum futbolu oynayan sarı-lacivertliler büyük alkış topladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene ile birlikte 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri attı.

14 DAKİKADA İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11'de başlayan Nene, 14. dakikada ağları havalandırdı. Fenerbahçe, ilk maçında gol atan Nene ile Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçti. Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

