Fenerbahçe, Jose Sosa’nın sözleşmesini feshediyor!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe’de transferde henüz bir hareketlilik yaşanmamış olması da dikkat çekiyor. Buna karşın ise özellikle yolların ayrılacağı oyuncular konusunda flaş gelişmelerin yaşanması ise an meselesi.

SOSA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu noktada Fenerbahçe Yönetimi, maaşında indirime gitmeye yanaşmayan Arjantinli yıldız Jose Sosa ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu doğrultuda, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

(Asist Analiz)



