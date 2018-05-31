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Fenerbahçe Josef de Souza için 12 milyon Euro'yu reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Josef için İngiltere'den gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Josef de Souza için 12 milyon Euro'yu reddetti

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı Josef için West Ham’dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan Stoke City’de forma giyen Ndiaye’nin menajeri transfer ile ilgili, “G.Saray gündemde. F.Bahçe ve Beşiktaş’a transfer olmaz da diyemem” dedi.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe josef de souza

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