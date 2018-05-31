Fenerbahçe Josef de Souza için 12 milyon Euro'yu reddetti

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı Josef için West Ham’dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan Stoke City’de forma giyen Ndiaye’nin menajeri transfer ile ilgili, “G.Saray gündemde. F.Bahçe ve Beşiktaş’a transfer olmaz da diyemem” dedi.

(AKŞAM)

