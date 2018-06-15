Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Brezilyalı golcü, sürpriz bir şekilde Arabistan'ın Al Wehda takımına satıldı. Sarı-lacivertliler bu satıştan 3 milyon dolar kazandı. Giuliano, Valbuena, Aatıf, Ozan, Skrtel, Josef ve hatta Soldado'ya da yurt içinden ve dışından bazı talipler var.
8-10 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Josef ise en çok teklif alan isimlerin başında geliyor. Sambacıyı ülkesi Brezilya, Arap ülkeleri ile Çin ve Japonya'dan isteyen birçok kulüp var. Transfere kaynak oluşturmak zorunda olan sarı-lacivertlilerin yeni yönetimi, Josef'i istemeyerek de olsa satmaya hazır. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan 29 yaşındaki futbolcunun satışından 8-10 milyon euro civarında bir gelir hedefleniyor.
F.BAHÇE'NİN İSTİKRAR ABİDESİ
Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımın istikrar abidesi. Üç sezon önce Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıkarken 15 gol atıp, 6 da asist gerçekleştirdi.
(Sabah)
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