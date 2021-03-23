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Fenerbahçe Joshua King transferi için görüşmelere başladı

23.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmış ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak devam ettirmişti.

Fenerbahçe Joshua King transferi için görüşmelere başladı

Bu sezon Samatta - Thiam - Valencia üçlüsünden gol yollarında istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, rotasını Everton'da forma giyen 29 yaşındaki Joshua King'e çevirdiği ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli yetkililer, Joshua King'in menajeriyle ve kendisiyle temasta bulundu.

Joshua King'in, şu an için Everton'dan yeni bir kontrat beklediği ifade edilirken, İngiliz ekibinin herhangi bir teklif yapmaması halinde rotasını Türkiye'ye çevireceği kaydedildi.

Joshua King bu sezon toplamda 22 maça çıkmış ve 3 gol 2 asistle oynamıştı.

EVERTON İSTEMİYOR

Everton'da forvet rotasyonu olarak Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison'un olmasından dolayı ekstra bir forvete ihtiyaç duyulmadı. İngiliz kanadından yapılan açıklamaya göre Joshua King ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncu ile el sıkıştığı ve sezon sonunda çubuklu formayı giydireceği ifade edildi.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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