Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor yenilgisi sonrası Okan Buruk ve takıma olan güvenlerinin sürdüğünü açıkladı. Özbek, camiaya birlik mesajı verirken sezon hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

OKAN BURUK'A GÜVEN TAM

Özbek, Trabzonspor maçının ardından Okan Buruk ile görüştüğünü ve teknik direktöre güvenlerinin devam ettiğini söyledi.

"Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır."

HEDEFLER DEĞİŞMEDİ

Galatasaray Başkanı, puan kaybı sonrası ortaya atılan kriz iddialarına tepki gösterirken teknik heyet ve futbolcuların arkasında olduklarını vurguladı.

"Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK MESAJI

Özbek, Trabzonspor karşısında taraftarları üzdüklerini kabul ederek sezon hedeflerinde değişiklik olmadığını belirtti.

"Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."