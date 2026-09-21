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Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor yenilgisi sonrası Okan Buruk ve takıma destek verdi. Özbek, teknik heyete güvenlerinin sürdüğünü belirtirken Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor yenilgisi sonrası Okan Buruk ve takıma olan güvenlerinin sürdüğünü açıkladı. Özbek, camiaya birlik mesajı verirken sezon hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

OKAN BURUK'A GÜVEN TAM

Galatasaray dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra... 1

Özbek, Trabzonspor maçının ardından Okan Buruk ile görüştüğünü ve teknik direktöre güvenlerinin devam ettiğini söyledi.

"Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır."

HEDEFLER DEĞİŞMEDİ

Galatasaray dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra... 2

Galatasaray Başkanı, puan kaybı sonrası ortaya atılan kriz iddialarına tepki gösterirken teknik heyet ve futbolcuların arkasında olduklarını vurguladı.

"Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray dan Okan Buruk açıklaması! Trabzonspor maçından sonra... 3

Özbek, Trabzonspor karşısında taraftarları üzdüklerini kabul ederek sezon hedeflerinde değişiklik olmadığını belirtti.

"Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."

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Okan Buruk Dursun Özbek son dakika galatasaray
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