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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Özkan Beceren oldu

22.07.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Özkan Beceren oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Özkan Beceren getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli çalıştırıcı, 2022-2023 sezonunda kadın futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürütecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Özkan Beceren'in kariyerinin son 8 yılını Konak Belediyespor'da geçirdiği ve bu takımla 3 lig şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Konak Belediyespor'un Beceren yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği aktarıldı.

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