Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişiye bağışta bulundu!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, koronavirüs kapsamında 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşıladığını söyledi ve 2 arkadaşını bu kampanyaya davet etti.

"1000 KİŞİNİN ERZAK İHTİYACINI KARŞILIYORUM"

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu yaptığı paylaşımla, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum." dedi ve Beşiktaşlı Umut Nayır ve Ankaragücü'nde oynayan İlhan Parlak'a davette bulundu.





