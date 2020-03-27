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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişiye bağışta bulundu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.03.2020 20:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 1000 kişiye bağışta bulundu!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, koronavirüs kapsamında 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşıladığını söyledi ve 2 arkadaşını bu kampanyaya davet etti.

"1000 KİŞİNİN ERZAK İHTİYACINI KARŞILIYORUM"

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu yaptığı paylaşımla, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum." dedi ve Beşiktaşlı Umut Nayır ve Ankaragücü'nde oynayan İlhan Parlak'a davette bulundu.

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