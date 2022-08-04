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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat nereli ve kaç yaşında, nasıl bir kaleci?

04.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrfan Can Eğribayat, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'den yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye kiralandı. Çok büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu ifade eden 24 yaşındaki kaleci bu transfer için en başından beri çok istekli olduğunu vurguladı. Peki Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat nereli, nasıl bir kaleci? İşte genç futbolcunun hayatı ve biyografisi...

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat nereli ve kaç yaşında, nasıl bir kaleci?

İrfan Can Eğribayat günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat nereli, nasıl bir kaleci? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

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24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında yetişip A Takım kalesini koruduktan sonra 2020 yılında Göztepe'ye transfer oldu. İrfan Can, geçen sezon Mart ayında kadro dışı bırakıldıktan sonra formasından uzak kalmıştı.

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İRFAN CAN EĞRİBAYAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İrfan Can Eğribayat'ın altyapı kariyeri:

2007-2014 Adanaspor

İrfan Can Eğribayat'ın profesyonel kariyeri:

2014-2020 Adanaspor
2020-2022 Göztepe
2022- →Fenerbahçe (kiralık)

FENERBAHÇE'DEN İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

İrfan Can Eğribayat’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; formamızla başarılar diliyoruz."

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Göztepe fenerbahçe kaleci
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