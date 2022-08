Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat nereli ve kaç yaşında, nasıl bir kaleci?

İrfan Can Eğribayat günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat nereli, nasıl bir kaleci? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında yetişip A Takım kalesini koruduktan sonra 2020 yılında Göztepe'ye transfer oldu. İrfan Can, geçen sezon Mart ayında kadro dışı bırakıldıktan sonra formasından uzak kalmıştı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İrfan Can Eğribayat'ın altyapı kariyeri:

2007-2014 Adanaspor

İrfan Can Eğribayat'ın profesyonel kariyeri:

2014-2020 Adanaspor

2020-2022 Göztepe

2022- →Fenerbahçe (kiralık)

FENERBAHÇE'DEN İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

İrfan Can Eğribayat’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; formamızla başarılar diliyoruz."