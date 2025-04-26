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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonunda çıldırdı! "Önce adam olsun"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.04.2025 21:33
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Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat maç sonunda N'Diaye ile yaşadığı gerginliğe dair konuşurken sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonunda çıldırdı! "Önce adam olsun"
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gaziantep FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleden 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat mücadelenin son düdüğü sonrası bir rakip futbolcularla bir gerginlik yaşamıştı.

Maçın ardından yaşanan bu gerginlikle ilgili konuşan Eğribayat, Gaziantep FK'lı oyuncu Badou N'Diaye'ye yönelik olarak sert ifadeler kullandı.

"DEPREMDE ÇOK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"

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İrfan Can Eğribayat yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar." dedi.

"ÖNCE ADAM OLSUN"

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Sözlerine devam eden İrfan Can Eğribayat "Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun, adam olsun!" ifadelerini kullandı.

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