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Fenerbahçe kalecisi Livakovic Dünya Kupası modunu açtı!

Dünya Kupası L Grubu’ndaki dev randevuda İngiltere’ye mağlup olan Hırvatistan’da, Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic sergilediği performansla parmak ısırttı. Çizgide devleşen ve iptal edilen penaltıda Harry Kane’in vuruşunu bile kurtaran başarılı eldiven, yediği gollere rağmen maçın kahramanı oldu.

Fenerbahçe kalecisi Livakovic Dünya Kupası modunu açtı!
Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 31 / Pozisyon Kaleci
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda futbolseverler tarihi bir İngiltere - Hırvatistan mücadelesine tanıklık etti. Gol düellosu şeklinde geçen ve Hırvatistan'ın kalesinde 4 gol gördüğü maçta, skora rağmen gecenin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic oldu.

DÜNYA KUPASI MODUNU YİNE AÇTI!

Fenerbahçe kalecisi Livakovic Dünya Kupası modunu açtı! 1

Büyük turnuvalarda Hırvatistan formasıyla devleşmesine alışık olduğumuz Livakovic, İngiltere karşısında adeta "Dünya Kupası modunu" yeniden açtı. İngiliz hücumcularına karşı çizgide üst üste inanılmaz refleks kurtarışlarına imza atan başarılı kaleci, farkın daha da açılmasını tek başına engelledi.

KANE’İN PENALTISINI KURTARDI AMA VAR’A TAKILDI

Fenerbahçe kalecisi Livakovic Dünya Kupası modunu açtı! 2

Maçın en kritik kırılma anlarından biri ise penaltı noktasında yaşandı. İngiltere'nin süper golcüsü Harry Kane'in kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Livakovic, müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltının tekrarına hükmedildi. İkinci kez beyaz noktanın başına geçen Kane bu kez topu ağlara gönderse de Livakovic'in ilk penaltıdaki başarısı hafızalara kazındı.

Hırvatistan sahadan mağlubiyetle ayrılsa ve kalesinde 4 gol görse de, Livakovic yaptığı kritik kurtarışlarla maçın ardından dünya basınında övgü dolu manşetlerin sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Dominik Livakovic İngiltere-Hırvatistan maçı
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