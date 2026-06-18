Fenerbahçe kalecisi Livakovic Dünya Kupası modunu açtı!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda futbolseverler tarihi bir İngiltere - Hırvatistan mücadelesine tanıklık etti. Gol düellosu şeklinde geçen ve Hırvatistan'ın kalesinde 4 gol gördüğü maçta, skora rağmen gecenin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic oldu.

Livakovic'ten üst üste harika kurtarışlar. pic.twitter.com/FBu5GvZlIt — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

DÜNYA KUPASI MODUNU YİNE AÇTI!

Büyük turnuvalarda Hırvatistan formasıyla devleşmesine alışık olduğumuz Livakovic, İngiltere karşısında adeta "Dünya Kupası modunu" yeniden açtı. İngiliz hücumcularına karşı çizgide üst üste inanılmaz refleks kurtarışlarına imza atan başarılı kaleci, farkın daha da açılmasını tek başına engelledi.

KANE’İN PENALTISINI KURTARDI AMA VAR’A TAKILDI

Maçın en kritik kırılma anlarından biri ise penaltı noktasında yaşandı. İngiltere'nin süper golcüsü Harry Kane'in kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Livakovic, müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltının tekrarına hükmedildi. İkinci kez beyaz noktanın başına geçen Kane bu kez topu ağlara gönderse de Livakovic'in ilk penaltıdaki başarısı hafızalara kazındı.

Hırvatistan sahadan mağlubiyetle ayrılsa ve kalesinde 4 gol görse de, Livakovic yaptığı kritik kurtarışlarla maçın ardından dünya basınında övgü dolu manşetlerin sahibi oldu.