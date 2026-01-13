SPOR

Fenerbahçe Kante ve Darwin Nunez için Dubai'de! Transferler her an bitebilir

Burak Kavuncu

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe'de Dubai operasyonu başladı. Sarı-lacivertli ekip Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi transferlerinin ardından 2 transfer daha açıklamak için büyük uğraş veriyor. Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla transferi bitirmek için Dubai'ye giden yönetici Ertan Torunoğulları ise Kante ve Darwin Nunez transferi için kesenin ağzını açtı.

Süper Lig devi Fenerbahçe son dönemde transferle adından epey söz ettirirken, kısa süre içerisinde bir orta saha bir de forvet transferi için kolları sıvadı. Dün akşam yapılan transfer toplantısının ardından Başkan Sadettin Saran'dan aldığı izin ile Dubai'ye Kante ve Darwin Nunez transferini bitirmeye giden yönetici Ertan Torunoğulları transferlerde sona geldi.

VARAN 1: KANTE BOMBASI...

Fenerbahçe Kante ve Darwin Nunez için Dubai de! Transferler her an bitebilir 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, N'Golo Kanté'nin Temsilcisiyle görüşmek için Arap yarımadasına gitti.

Öte yandan Fenerbahçe, N’Golo Kante’ye 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız yıldız, kulübü Al-Ittihad Club’dan serbest olarak çıkabiliyor.

SOSYAL MEDYADA PATLADI!

Fenerbahçe Kante ve Darwin Nunez için Dubai de! Transferler her an bitebilir 2

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı N'Golo Kanté'nin Sarı-Lacivertli formayı gördüğünde verdiği tepki sosyal medyada resmen gündeme oturdu işte o video...

VARAN 2: DARWİN NUNEZ

Fenerbahçe Kante ve Darwin Nunez için Dubai de! Transferler her an bitebilir 3

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun iddiasına göre "Dubai seyahatinin asıl nedeni Darwin Nunez. Fenerbahçe de öncelikli hedef defalarca söylediğim gibi forvet. Yeni aday Darwin Nunez. Lookman ve Artem Dovbyk isimleri de masada" dedi.

DÜNYADA 11.SIRADA

Fenerbahçe Kante ve Darwin Nunez için Dubai de! Transferler her an bitebilir 4

Suudi Pro Lig kulübü Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez bugüne kadar toplam 184 milyon euro bonservis bedeliyle külüplerine ciddi bir bonservis kazandırdı. Bu açıdan dünyada da eşi benzeri sayılı olan oyuncu dünya genelinde en fazla bonservis kazandıran futbolcular arasında 11. sırada yer alıyor.

