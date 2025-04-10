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  4. Fenerbahçe kara kara düşünüyor! Sivasspor maçında kar yağabilir

Fenerbahçe kara kara düşünüyor! Sivasspor maçında kar yağabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 20:04
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Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ligin 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maç öncesi gelen meteorolojik veriler 13 Nisan Pazar günü Sivas'ta kar yağışı gösterirken maç saatinde havanın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum ise Fenerbahçeli kurmayları oldukça düşündürüyor...

Fenerbahçe kara kara düşünüyor! Sivasspor maçında kar yağabilir

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesinin iyice kızıştığı bu kritik haftada, Sivasspor’un ligde kalma savaşı verirken, Fenerbahçe’nin de puan farkını artırma isteği, maça yönelik beklentileri yükseltiyor.

Ancak maç öncesi dikkat çeken bir başka gelişme meteoroloji kaynaklarından geldi. Türkiye’yi Nisan ortasında etkisi altına alan soğuk hava dalgasının, 13 Nisan Pazar günü Sivas’ta da kendini hissettirmesi öngörülüyor.

MAÇ SAATİNDE HAVA EKSİ 3 DERECE

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Meteoroloji verilerine göre, Sivas’ta pazar günü maç saatinde sıcaklık eksi 3 dereceye kadar düşecek ve kar yağışı bekleniyor.

Maça kısa bir süre kala, Sivasspor’un Instagram hesabından karla kaplı antrenman sahasına ait görüntüler paylaşıldı. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden Sivasspor, kar küreme araçlarıyla sahasını temizleyerek antrenman yapabilir hale getirdi.

Nisan ayının ortasında görülen bu alışılmadık görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında da endişeli bir bekleyişe neden oldu.

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Süper Lig Sivasspor son dakika fenerbahçe
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